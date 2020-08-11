Гостайны в сладостях продавал офицер СБУ — фото задержания

Гостайны в сладостях продавал офицер СБУ. Фото: Офис генпрокурора

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Служба безопасности Украины разоблачила государственную измену в своих рядах. Офицер правоохранительного органа выполнял задание «кураторов» иностранных спецслужб и собирал секретную информацию для ее дальнейшей передачи представителям иностранного государства.

Офицер помогал вести подрывную деятельность против Украины, а передачу украденных гостайн осуществлял через «курьера» — военного пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.











Правоохранители задержали обоих фигурантов при передаче офицером СБУ носителя с секретной информацией, который был спрятан в конфетах. В свою очередь сообщник офицера должен был вывезти флешку с государственными тайнами за пределы Украины.





Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса офицеру СБУ и «курьеру» сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

10 августа 2020 года по отношению к обоим подозреваемых применена мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее мы сообщали, что следователя СБУ нашли мертвым на Оболони в Киеве. Он расследовал дела о государственной измене.