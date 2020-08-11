Держтаємниці продавав у солодощах офіцер СБУ — фото затримання

Держтаємниці продавав у солодощах офіцер СБУ. Фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Служба безпеки України викрила державну зраду у своїх лавах. Офіцер правоохоронного органу виконував завдання «кураторів» іноземних спецслужб та збирав таємну інформацію для її передачі представникам іноземної держави.

Офіцер допомагав вести підривну діяльність проти України, а передачу вкрадених держтаємниць здійснював через «кур'єра» — військового пенсіонера. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.









Правоохоронці затримали обох фігурантів під час передачі офіцером СБУ носія із секретною інформацією, який був захований у цукерках. Зі свого боку спільник офіцера мусив вивезти флешку з державними таємницями за межі України.







За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу офіцеру СБУ та «кур'єру» повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

10 серпня 2020 року до обох підозрюваних застосовано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що слідчого СБУ знайшли мертвим на Оболоні в Києві. Він розслідував справи про державну зраду.