Кількість хворих на коронавірус у Києві подвоїлася за добу — коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n142316-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-u-kyievi-podvoyilasya-za-dobu-infografika.html

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Коронавірусом у Києві в понеділок, 10 серпня, інфікувалися ще 123 особи. Напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомляв про 66 «недільних» хворих.

Ще у 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти, — написав 11 серпня Кличко у Телеграм.

На сьогодні в столиці вже 9 тис. 687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

54 жінки віком від 19 до 78 років;

57 чоловіків віком від 20 до 79 років;

восьмеро дівчаток 1−17 років;

четверо хлопчиків 4−16 років.

До лікарень Києва госпіталізували 17 пацієнтів. За минулу добу вдалося перемогти коронавірусну інфекцію 33 хворим.

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 виявили у:

Дарницькому районі — 39;

Деснянському — 17;

Дніпровському районі — 15.

Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе, — традиційно резюмував Кличко.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за 10 серпня підтвердили ще у понад 1 тис. людей. Інфікувалися, за даними карти Ради національної безпеки та оборони України, 1 тис. 158 осіб. Одужали 575 пацієнтів, а 29 — померли від ускладнень COVID-19. З початку епідемії коронавірусу заразилися вже 83 тис. 115 українців, померли — 1 тис. 951.