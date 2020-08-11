Коронавірус у Києві за добу підхопило удвічі більше людей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n142316-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-u-kyievi-podvoyilasya-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірусом у Києві в понеділок, 10 серпня, інфікувалися ще 123 особи. Напередодні мер столиці Віталій Кличко повідомляв про 66 «недільних» хворих.
Ще у 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти, — написав 11 серпня Кличко у Телеграм.
На сьогодні в столиці вже 9 тис. 687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
54 жінки віком від 19 до 78 років;
57 чоловіків віком від 20 до 79 років;
восьмеро дівчаток 1−17 років;
четверо хлопчиків 4−16 років.
До лікарень Києва госпіталізували 17 пацієнтів. За минулу добу вдалося перемогти коронавірусну інфекцію 33 хворим.
Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 виявили у:
Дарницькому районі — 39;
Деснянському — 17;
Дніпровському районі — 15.
Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе, — традиційно резюмував Кличко.
Нагадаємо, коронавірус в Україні за 10 серпня підтвердили ще у понад 1 тис. людей. Інфікувалися, за даними карти Ради національної безпеки та оборони України, 1 тис. 158 осіб. Одужали 575 пацієнтів, а 29 — померли від ускладнень COVID-19. З початку епідемії коронавірусу заразилися вже 83 тис. 115 українців, померли — 1 тис. 951.