Коронавирус в Киеве за сутки инфицировал вдвое больше людей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142316-chislo-zabolevshih-na-koronavirus-v-kieve-uvelichilos-vdvoe-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве в понедельник, 10 августа, подхватили еще 123 человека. Накануне мэр столицы Виталий Кличко сообщал о 66 больных, которых удалось обнаружить за воскресенье.
Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них — дети, — написал 11 августа Кличко в Телеграмм.
На сегодня в столице уже 9 тыс. 687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;
57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;
восемь девочек 1−17 лет;
четыре мальчика 4−16 лет.
В больницы Киева госпитализировали 17 пациентов. За минувшие сутки удалось победить коронавирусную инфекцию 33 пациентам.
Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили в:
Дарницком районе — 39;
Деснянском районе — 17;
Днепровском районе — 15.
Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя, — традиционно резюмировал Кличко.
Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро, 11 августа, подтвердили еще у 1 тыс. 158 человек. Выздоровели, по данным карты Совета национальной безопасности и обороны Украины, 575 пациентов, а 29 — умерли от осложнений COVID-19. С начала эпидемии коронавируса заразились уже 83 тыс. 115 украинцев, умер — 1 тыс. 951.