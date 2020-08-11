Число заболевших на коронавирус в Киеве увеличилось вдвое

https://racurs.ua/n142316-chislo-zabolevshih-na-koronavirus-v-kieve-uvelichilos-vdvoe-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве в понедельник, 10 августа, подхватили еще 123 человека. Накануне мэр столицы Виталий Кличко сообщал о 66 больных, которых удалось обнаружить за воскресенье.

Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них — дети, — написал 11 августа Кличко в Телеграмм.

На сегодня в столице уже 9 тыс. 687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;

57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;

восемь девочек 1−17 лет;

четыре мальчика 4−16 лет.

В больницы Киева госпитализировали 17 пациентов. За минувшие сутки удалось победить коронавирусную инфекцию 33 пациентам.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили в:

Дарницком районе — 39;

Деснянском районе — 17;

Днепровском районе — 15.

Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя, — традиционно резюмировал Кличко.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро, 11 августа, подтвердили еще у 1 тыс. 158 человек. Выздоровели, по данным карты Совета национальной безопасности и обороны Украины, 575 пациентов, а 29 — умерли от осложнений COVID-19. С начала эпидемии коронавируса заразились уже 83 тыс. 115 украинцев, умер — 1 тыс. 951.