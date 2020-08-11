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Число заболевших на коронавирус в Киеве увеличилось вдвое

Коронавирус в Киеве за сутки инфицировал вдвое больше людей (ИНФОГРАФИКА)

11 авг 2020, 11:22
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Коронавирус в Киеве в понедельник, 10 августа, подхватили еще 123 человека. Накануне мэр столицы Виталий Кличко сообщал о 66 больных, которых удалось обнаружить за воскресенье.

Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них — дети, — написал 11 августа Кличко в Телеграмм.

На сегодня в столице уже 9 тыс. 687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве / СНБО

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве / СНБО

Заболели:

  • 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;

  • 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;

  • восемь девочек 1−17 лет;

  • четыре мальчика 4−16 лет.

В больницы Киева госпитализировали 17 пациентов. За минувшие сутки удалось победить коронавирусную инфекцию 33 пациентам.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили в:

  • Дарницком районе — 39;

  • Деснянском районе — 17;

  • Днепровском районе — 15.

Коронавірус у Києві


Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя, — традиционно резюмировал Кличко.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро, 11 августа, подтвердили еще у 1 тыс. 158 человек. Выздоровели, по данным карты Совета национальной безопасности и обороны Украины, 575 пациентов, а 29 — умерли от осложнений COVID-19. С начала эпидемии коронавируса заразились уже 83 тыс. 115 украинцев, умер — 1 тыс. 951.

Источник: Ракурс


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