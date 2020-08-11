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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Когда ожидать вторую волну коронавируса в Украине, рассказали в Минздраве

11 авг 2020, 10:53
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Коронавирус в Украине резко распространится в конце осени, считают в Министерстве здравоохранения.

Вспышки заболевания будут возникать совместно с ежегодной эпидемией гриппа, которая начнется в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 августа.

По словам министра, в Украине уже подготовили больницы второй волны, пока они рассчитаны на почти 10 тыс. пациентов.


Степанов заявил, что согласно расчетам Минздрава, вторая волна коронавируса придется на октябрь и ноябрь. Также он добавил, что сейчас все больницы готовятся к вспышкам заболевания и увеличивают количество коек с централизованным кислородом. В ведомстве сообщают, что закупили почти 2,5 тыс. таких коек для больниц.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 15 сентября количество ежедневных ПЦР-тестирований увеличат до 30 тыс. в сутки. Сейчас в сутки проводят только 10 тыс. тестирований.

Источник: Ракурс


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