Коли очікувати на другу хвилю коронавірусу в Україні, розповіли в МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні різко пошириться наприкінці осені, вважають у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Спалахи захворювання будуть відбуватися разом зі щорічною епідемією грипу, яка почнеться в жовтні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 11 серпня.

За словами міністра, в Україні вже підготували лікарні другої хвилі, наразі вони розраховані на приблизно 10 тис. пацієнтів.

Степанов заявив, що згідно з розрахунками МОЗ, друга хвиля коронавірусу припаде на жовтень та листопад. Також він додав, що наразі всі лікарні готуються до спалахів захворювання та збільшують кількість ліжок із централізованим киснем. У відомстві повідомляють, що закупили майже 2,5 тис. ліжок із централізованим киснем для лікарень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 15 вересня кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тис. на добу. Зараз за добу проводять лише 10 тис. тестувань.