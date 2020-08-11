Богдану спалили «Теслу», яку він позичав для кліпів Зеленського, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n142315-bogdanu-spalyly-teslu-yaku-vin-pozychav-dlya-klipiv-zelenskogo.html

Ракурс

Андрію Богдану спалили автомобіль Tesla. Цієї ночі хтось поставив на дах електрокросовера сумку з невідомим вмістом.

За повідомленням поліції Києва, інцидент стався приблизно о 3.00 на вулиці Юності у Дніпровському районі. Вогонь пошкодив «Теслу» і дві припарковані поруч автівки — «Мазду» і «Хонду».

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля, але власника авто не називає.

Водночас сам Богдан розповів «Українській правді», що спалили саме його електрокар. Богдан придбав кросовер Tesla Model X у 2016 році. Торік Зеленський позичав в Богдана його Tesla, щоб записати за кермом відеоблог.

Влітку 2020 року екс-очільник Офісу президента заявив, що президент Володимир Зеленський проміняв мрію про країну без корупції на «теплу ванну» і забаганки непрофесійних людей, які ним маніпулюють.