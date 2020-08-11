Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Богдану спалили «Теслу», яку він позичав для кліпів Зеленського, скірншот відео

Богдану спалили «Теслу», яку він позичав для кліпів Зеленського

11 сер 2020, 11:20
999

Андрію Богдану спалили автомобіль Tesla. Цієї ночі хтось поставив на дах електрокросовера сумку з невідомим вмістом.

За повідомленням поліції Києва, інцидент стався приблизно о 3.00 на вулиці Юності у Дніпровському районі. Вогонь пошкодив «Теслу» і дві припарковані поруч автівки — «Мазду» і «Хонду».

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля, але власника авто не називає.


Водночас сам Богдан розповів «Українській правді», що спалили саме його електрокар. Богдан придбав кросовер Tesla Model X у 2016 році. Торік Зеленський позичав в Богдана його Tesla, щоб записати за кермом відеоблог.

Влітку 2020 року екс-очільник Офісу президента заявив, що президент Володимир Зеленський проміняв мрію про країну без корупції на «теплу ванну» і забаганки непрофесійних людей, які ним маніпулюють.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿