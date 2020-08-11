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Ракурс
Богдану сожгли «Теслу», которую он занимал для клипов Зеленского, скриншот видео

Богдану сожгли «Теслу», которую он одалживал для клипов Зеленского

11 авг 2020, 11:20
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Андрею Богдану сожгли автомобиль Tesla. Этой ночью кто-то поставил на крышу електрокроссовера сумку с неизвестным содержимым.

По сообщению полиции Киева, инцидент произошел примерно в 3.00 на улице Юности в Днепровском районе. Огонь повредил «Теслу» и две припаркованные рядом машины — «Мазду» и «Хонду».

Полиция начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет.


В то же время сам Богдан рассказал «Украинской правде», что сожгли именно его электрокар. Богдан приобрел кроссовер Tesla Model X в 2016 году. В прошлом году Зеленский одалживал у Богдана его Tesla, чтобы записать за рулем видеоблог.

Летом 2020 года экс-глава Офиса президента заявил, что президент Владимир Зеленский променял мечту о стране без коррупции на «теплую ванну» и прихоти непрофессиональных людей, которые им манипулируют.

Источник: Ракурс


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