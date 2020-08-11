Позачергове засідання Ради хочуть зібрати нардепи, щоб підвищити мінімальну зарплату

Верховна Рада. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n142318-pozachergove-zasidannya-rady-hochut-zibraty-nardepy-schob-pidvyschyty-minimalnu-zarplatu.html

Ракурс

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 25 серпня. Народні депутати хочуть ухвалити закон про підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Ця дата — попередня. Про це заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він зазначив, що нардепи хочуть ухвалити саме закон про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Чи будуть розглядатися інші законопроекти, невідомо.

Зазначимо, що зараз Верховна Рада на канікулах. Четверта сесія Ради IX скликання стартує 1 вересня. Проте для того, щоб зарплата підвищилася вже з 1 вересня, нардепи повинні проголосувати за закон заздалегідь.

Зараз в Україні мінімальна зарплата складає 4 тис. 723 грн на місяць. Востаннє її підвищували 1 січня 2020 року.

Як писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський 6 серпня вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення розміру мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня.