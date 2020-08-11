Трамп зганьбився незнанням історії, назвавши незвичайну версію закінчення Другої світової війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Joinfo

https://racurs.ua/ua/n142320-tramp-zganbyvsya-neznannyam-istoriyi-nazvavshy-nezvychaynu-versiu-zakinchennya-drugoyi-svitovoyi.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявив, що епідемія іспанського грипу поставила крапку в Другій світовій війні, оскільки від хвороби загинуло багато солдатів. Однак епідемія «іспанки» вирувала за два десятиліття до Другої світової.

Таку історичну помилку Трамп допустив під час прес-конференції, повідомляє USA Today.

Так, під час брифінгу Трамп розповів, що в 1917 році почалася велика пандемія іспанського грипу, у результаті якої загинули від 50 до 100 млн осіб. Він додав, що це й поклало кінець Другій світовій війні, адже всі солдати захворіли.

Зі свого боку представник Білого дому виправдав американського президента й додав, що він говорив про Першу світову війну, коли від іспанського грипу загинуло більше людей, ніж у боях.

Зазначимо, що згідно з даними Центрів із контролю і профілактики захворювань, розміщення військ дійсно сприяло поширенню епідемії «іспанки» через переміщення по всьому світу і створенню умов для масового скупчення людей, але це не стало офіційною причиною завершення війни.

Іспанський грип — хвороба, епідемія якої стала наймасовішою в історії людства. За різними оцінками, її жертвами стали від 17 до 100 млн осіб. Усього інфекцією було заражено понад 550 млн осіб, що склало третину від населення планети. Під час Першої світової війни загинуло майже 18 млн осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що постріли біля Білого дому налякали Трампа — він перервав прес-конференцію.