Вивід ескадрильї з-під удару відпрацювали льотчики-винищувачі ЗСУ — фоторепортаж

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Вивід ескадрильї з-під удару відпрацювали льотчики-винищувачі ЗСУ в рамках військових навчань, проведених на полтавській базі бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

Льотно-тактичне навчання авіаційної ескадрильї тривало три дні. Командувач Повітряного командування «Центр» Анатолій Кривоножко перевірив злагодженість та ефективність роботи молодого льотнього складу випуску 2018−2019 років. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Під час активної фази навчань була створена обстановка, максимально наближена до бойової. Зокрема, опрацьовано завдання виводу ескадрильї з-під удару із практичним застосуванням штатного озброєння на полігоні у взаємодії з іншими родами авіації. Якість виконання бомбометання та стрільби з гармат оцінено на «відмінно» та «добре».

Нагадаємо, на початку серпня військові навчання у Чорному морі провели Сполучені Штати Америки. У навчаннях взяли участь Військово-морські сили та Військово-повітряні сили США.