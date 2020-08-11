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Ракурс
Затриманих б’ють і кладуть штабелями — відео з переповненого відділку міліції Мінська

Затриманих б’ють і кладуть штабелями — відео з переповненого відділку міліції Мінська

11 сер 2020, 13:16
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Протести в Білорусі проти Олександра Лукашенка супроводжуються масовими затриманнями учасників акцій. Відділки міліції у Мінську переповнені активістами, сьогодні там також зібралися родичі та близькі затриманих.

В ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна у Мінську натовп людей. Зібралися родичі і близькі затриманих на останніх акціях протесту. До установи також приїхала швидка. Точної інформації про те, що відбувається поки немає, — пише телеграм-канал NEXTA.

Отделения милиции в Минске переполнены задержанными участниками протестов против Лукашенко

Отделения милиции в Минске переполнены задержанными участниками протестов против Лукашенко

За даними правозахисного центру «Вясна», кількість затриманих перевищила позначку у 3 тис. осіб. Відомо також, що заарештованих настільки багато, що місць у в’язницях не вистачає. Окрім цього, до одного з відділень міліції прибули батьки затриманого 10 серпня неповнолітнього. Пізніше його передали бабусі, а батьки залишилися у відділку. Їхнє точне місцезнаходження досі невідоме.

У мережі також з’явилося відео з переповненим внутрішнім двором одного з відділень міліції Мінська.

Ранок після протестів в Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати в руки карателів?, — зауважує автор публікації.


На відео люди лежать штабелями, час від часу їх б’ють.

Джерело: Ракурс


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