Затриманих б’ють і кладуть штабелями — відео з переповненого відділку міліції Мінська

https://racurs.ua/ua/n142324-zatrymanyh-b-ut-i-kladut-shtabelyamy-video-z-perepovnenogo-viddilku-miliciyi-minska.html

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Протести в Білорусі проти Олександра Лукашенка супроводжуються масовими затриманнями учасників акцій. Відділки міліції у Мінську переповнені активістами, сьогодні там також зібралися родичі та близькі затриманих.

В ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна у Мінську натовп людей. Зібралися родичі і близькі затриманих на останніх акціях протесту. До установи також приїхала швидка. Точної інформації про те, що відбувається поки немає, — пише телеграм-канал NEXTA.

За даними правозахисного центру «Вясна», кількість затриманих перевищила позначку у 3 тис. осіб. Відомо також, що заарештованих настільки багато, що місць у в’язницях не вистачає. Окрім цього, до одного з відділень міліції прибули батьки затриманого 10 серпня неповнолітнього. Пізніше його передали бабусі, а батьки залишилися у відділку. Їхнє точне місцезнаходження досі невідоме.

У мережі також з’явилося відео з переповненим внутрішнім двором одного з відділень міліції Мінська.

Ранок після протестів в Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати в руки карателів?, — зауважує автор публікації.



На відео люди лежать штабелями, час від часу їх б’ють.