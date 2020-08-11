Страйк у Білорусі — заводи озвучили вимоги до влади, фото — tut.by

https://racurs.ua/ua/n142325-strayk-u-bilorusi-zavody-ozvuchyly-vymogy-foto-video.html

Ракурс

Страйк з політичними гаслами розпочався на частині заводів Білорусі. Працівники підприємств масово залишають робочі місця.

Страйкують в столиці та в регіонах. В мережі з’явилися відео і фото, на яких зображені протестні акції в Білорусі 11 серпня.

Мінський маргариновий завод сьогодні масово залишив місце роботу. Люди крокували вулицями столиці, аплодували. Їм сигналили водії.

Жабінковський цукровий завод 11 серпня повністю зупинив свою роботу, люди страйкують. Робітники зібралися в Будинку культури і вимагають зустрічі з головою райвиконкому для висунення своїх вимог.

На заводі «БелАЗ» в Жодіно нині обговорюється формат страйку і конкретні вимоги для керівництва підприємства. До робітників електротехнічного заводу ім. В. І. Козлова в Мінську вийшов директор заводу. Він натякнув на те, що «всі ж пам’ятають, що сьогодні зарплата».

Страйкові вимоги працівників такі:

негайно припинити насильство щодо мирних беззбройних громадян, які мають право мирно висловлювати свою політичну позицію;

припинити провокації для виправдання дій силовиків;

випустити затриманих під час минулих мирних демонстрацій;

увімкнути інтернет, щоб виключити ймовірність появи домислів і чуток.

Двоє робітників заводу напівпровідникових приладів ВАТ «Інтеграл» від початку протестів почали страйкувати за місцем роботи. Не визнали результатів виборів і на «Гродноазоті».

На Білоруському металургійному заводі кілька цехів зупинили роботу. Згодом до заводу під’їхали автозаки і автобус з ОМОНом. Керівництво підприємства ситуацію не коментує. Після переговорів з керівництвом БМЗ всі цехи продовжили роботу в штатному режимі, але працівники підпишуть вимогу про проведення чесних виборів.

Нагадаємо, що 10 серпня опозиція закликала білорусів вийти на загальнонаціональний страйк.