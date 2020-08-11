Забастовка в Беларуси — заводы озвучили требования к властям, фото — "Медуза"

https://racurs.ua/n142325-zabastovka-v-belarusi-zavody-ozvuchili-trebovaniya-foto-video.html

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Протесты в Беларуси продолжаются. Забастовка с политическими лозунгами началась на части заводов соседней страны. Работники предприятий массово покидают рабочие места.

Бастуют в столице и в регионах. В сети появились видео и фото, на которых изображены протестные акции в Беларуси 11 августа.

Минский маргариновый завод сегодня массово оставил место работы. Люди шагали по улицам столицы, аплодировали. Им сигналили водители.

Жабинковский сахарный завод 11 августа полностью остановил свою работу, люди бастуют. Рабочие собрались в Доме культуры и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований.

На заводе «БелАЗ» в Жодино сейчас обсуждается формат забастовки и конкретные требования для руководства предприятия. К рабочим электротехнического завода им. В. И. Козлова в Минске вышел директор завода. Он намекнул на то, что «все же помнят, что сегодня зарплата».

Забастовочные требования работников такие:

немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, имеющих право мирно выражать свою политическую позицию;

прекратить провокации для оправдания действий силовиков;

выпустить задержанных во время прошлых мирных демонстраций;

включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

Двое рабочих завода полупроводниковых приборов ОАО «Интеграл» с начала протестов начали бастовать по месту работы. Не признали результатов выборов и на «Гродноазоте».

На Белорусском металлургическом заводе несколько цехов остановили работу. Впоследствии к заводу подъехали автозаки и автобус с ОМОНом. Руководство предприятия ситуацию не комментирует. После переговоров с руководством БМЗ все цеха продолжили работу в штатном режиме, но работники подпишут требование о проведении честных выборов.

Напомним, что 10 августа оппозиция призвала белорусов выйти на общенациональную забастовку.