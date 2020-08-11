Тітушки з’явилися в Білорусі, а замість «швидкої» приїжджав ОМОН і бив людей

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Протести у Білорусі не спиняються вже третій день. На них з’явилися й тітушки — 10 серпня під час акції протесту в Мінську вони перебували разом із силовиками.

Відеозапис із тітушками оприлюднили в телеграм-каналі NEXTA Live. Тітушка в спортивних штанях і білих кросівках був озброєний палицею.

Окрім цього, в Бресті вчора ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і жорстко бив людей.

Під номером 103 з учорашнього вечора взагалі не приймалися виклики від громадян. Лише від міліції. Коли приїжджала швидка і до неї виносили на руках важко поранених, зі швидкої вистрибували силовики і нападали на людей. Жорстко били, деяких затримували. Рятувати потерпілих медики теж могли тільки з дозволу співробітників ОМОНу, — йдеться в повідомленні.

ЗМІ зауважують, що в Мінську під час протестів деякі автомобілі швидкої допомоги силовики «захоплювали силою, їздили по місту і затримували протестувальників».

Нагадаємо, 11 серпня страйк з політичними вимогами почався в частині заводів Білорусі. Працівники підприємств масово залишають робочі місця. Страйкують в столиці і регіонах.

Після оголошення попередніх результатів виборів президента Білорусі, на яких Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів, країну охопили акції протесту. У відповідь ОМОН почав жорстко затримувати протестувальників. Внаслідок протестів вже загинула одна людина, багато потраждало, понад 3 тис. були затримані.