Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Андрій Богдан. Фото: Delo. ua

У підпалі «Тесли» Богдан звинуватив владу та показав на відео, як горіло авто

11 сер 2020, 14:00
999

Підпал автомобіля «Тесла» колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана потрапив на камеру спостереження. На ній невідомий підпалює авто та тікає з місця події.

Богдан звинуватив у підпалі владу. Про це стало відомо з його допису на сторінці у Facebook.

Андрій Богдан прокоментував підпал. Скріншот: Facebook

Андрій Богдан розповів, що його задекларований автомобіль Tesla S спалили вщент, однак він не сприйняв це «близько до серця» та налаштований найти зловмисників. Колишній глава ОП заявив, що підозрює в злодіянні представників влади.


Також він знайшов і певний символізм у цьому вчинку — авто підпалили рівно через півроку, як він звільнився з посади керівника Офісу президента.

Колишній глава ОП додав до допису відеозапис зі стоянки, на якому видно, що невідомий чоловік кинув вогненебезпечний предмет під авто Богдана, а потім втік із місця події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авто Андрія Богдана підпалили цієї ночі в Києві на стоянці. Вогнем також пошкоджено дві припарковані поруч автівки «Мазда» й «Хонда».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿