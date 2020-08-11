У підпалі «Тесли» Богдан звинуватив владу та показав на відео, як горіло авто

Андрій Богдан. Фото: Delo. ua

https://racurs.ua/ua/n142326-u-pidpali-tesly-bogdan-zvynuvatyv-vladu-ta-pokazav-na-video-yak-gorilo-avto.html

Ракурс

Підпал автомобіля «Тесла» колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана потрапив на камеру спостереження. На ній невідомий підпалює авто та тікає з місця події.

Богдан звинуватив у підпалі владу. Про це стало відомо з його допису на сторінці у Facebook.





Андрій Богдан розповів, що його задекларований автомобіль Tesla S спалили вщент, однак він не сприйняв це «близько до серця» та налаштований найти зловмисників. Колишній глава ОП заявив, що підозрює в злодіянні представників влади.

Також він знайшов і певний символізм у цьому вчинку — авто підпалили рівно через півроку, як він звільнився з посади керівника Офісу президента.



Колишній глава ОП додав до допису відеозапис зі стоянки, на якому видно, що невідомий чоловік кинув вогненебезпечний предмет під авто Богдана, а потім втік із місця події.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авто Андрія Богдана підпалили цієї ночі в Києві на стоянці. Вогнем також пошкоджено дві припарковані поруч автівки «Мазда» й «Хонда».