У підпалі «Тесли» Богдан звинуватив владу та показав на відео, як горіло авто

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Богдан звинуватив у підпалі владу. Про це стало відомо з його допису на сторінці у Facebook.
Також він знайшов і певний символізм у цьому вчинку — авто підпалили рівно через півроку, як він звільнився з посади керівника Офісу президента.
Андрій Богдан. Фото: Delo. ua
У підпалі «Тесли» Богдан звинуватив владу та показав на відео, як горіло автоhttps://racurs.ua/ua/n142326-u-pidpali-tesly-bogdan-zvynuvatyv-vladu-ta-pokazav-na-video-yak-gorilo-avto.htmlРакурс
Підпал автомобіля «Тесла» колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана потрапив на камеру спостереження. На ній невідомий підпалює авто та тікає з місця події.
Богдан звинуватив у підпалі владу. Про це стало відомо з його допису на сторінці у Facebook.
Андрій Богдан розповів, що його задекларований автомобіль Tesla S спалили вщент, однак він не сприйняв це «близько до серця» та налаштований найти зловмисників. Колишній глава ОП заявив, що підозрює в злодіянні представників влади.
Також він знайшов і певний символізм у цьому вчинку — авто підпалили рівно через півроку, як він звільнився з посади керівника Офісу президента.
Колишній глава ОП додав до допису відеозапис зі стоянки, на якому видно, що невідомий чоловік кинув вогненебезпечний предмет під авто Богдана, а потім втік із місця події.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авто Андрія Богдана підпалили цієї ночі в Києві на стоянці. Вогнем також пошкоджено дві припарковані поруч автівки «Мазда» й «Хонда».
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