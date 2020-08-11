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Ракурс
Экс-узника Кремля Кольченко осудили за протесты у посольства Беларуси, фото — ФБ А.Кольченко

Экс-узника Кремля Кольченко осудили за протесты у посольства Беларуси (ВИДЕО)

11 авг 2020, 14:15
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Суд в Киеве приговорил Александра Кольченко, бывшего политзаключенного Кремля, к 40 часам общественных работ за мелкое хулиганство.

11 августа Шевченковский районный суд Киева приговорил к исправительным работам Кольченко за участие в столкновениях у посольства Беларуси, сообщают «Ґрати».

Кольченко вместе с коллегами участвовали в акции в поддержку белорусской оппозиции у посольства Беларуси в Киеве. Один из его друзей достал куриные яйца. Полиция решила, что он хочет бросить их в посольство, и задержала активиста. Завязалась драка, при этом пятеро активистов, включая Кольченко, были задержаны.

На крымчанина полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским.

У Кольченко есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда, он заявил, что будет подавать апелляцию.


Я в лагере не работал, а они хотят здесь меня заставить, — сказал активист.

Источник: Ракурс


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