Экс-узника Кремля Кольченко осудили за протесты у посольства Беларуси, фото — ФБ А.Кольченко

https://racurs.ua/n142329-eks-uznika-kremlya-kolchenko-osudili-za-protesty-u-posolstva-belarusi-video.html

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Суд в Киеве приговорил Александра Кольченко, бывшего политзаключенного Кремля, к 40 часам общественных работ за мелкое хулиганство.

11 августа Шевченковский районный суд Киева приговорил к исправительным работам Кольченко за участие в столкновениях у посольства Беларуси, сообщают «Ґрати».

Кольченко вместе с коллегами участвовали в акции в поддержку белорусской оппозиции у посольства Беларуси в Киеве. Один из его друзей достал куриные яйца. Полиция решила, что он хочет бросить их в посольство, и задержала активиста. Завязалась драка, при этом пятеро активистов, включая Кольченко, были задержаны.

На крымчанина полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским.

У Кольченко есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда, он заявил, что будет подавать апелляцию.