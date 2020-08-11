Як зустрічатимуть 10 тис. хасидів в Умані, розповів Кабмін — новини України

https://racurs.ua/ua/n142331-yak-zustrichatymut-10-tys-hasydiv-v-umani-rozpoviv-uryad.html

Ракурс

Як зустрічатимуть хасидів в Умані цієї осені, розповіли в Кабінеті міністрів після завершення засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, цьогоріч у вересні очікується паломництво 5−10 тис. брацлавських хасидів до Умані для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем).

Це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Ізраїлю, — додав чиновник.

У зв’язку з цим Держкомісія поручила:

МЗС — підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;

МВС — підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;

Держприкордонслужбі — розробити пам’ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону.

Окрім цього, прикордонники також інформуватимуть хасидів щодо можливої заборони на в’їзд до України на кілька років у разі порушення карантинних обмежень.

За словами Немчінова, під час засідання комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що паломників з Ізраїлю в 2020 році не пустять в Умань. Тоді зазначалося, що в Міністерстві закордонних справ вважають неможливим прибуття десятків тисяч паломників у місто в умовах карантину.