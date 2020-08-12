ОМОН напал на семейное авто в Беларуси — ребенок в больнице

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Сотрудники ОМОН напали на семейное авто в Беларуси вечером 11 августа. Инцидент произошел в центре Гродно, когда семья с пятилетним ребенком ехала из одного конца города в другой.

В какой-то момент, по словам пострадавшей женщины, впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Затем в машине посыпались стекла, а когда женщина обернулась, то увидела окровавленную дочь, пишет tut.by.

У малышки образовалась рваная рана в районе виска. Девочке наложили швы. Сейчас они вместе с мамой ожидают на результаты компьютерной томографии. Ночь ребенок провел в больнице.

Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали ОМОНовцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар… Папу забрали в правоохранительные органы — оттуда он вышел только утром, — рассказывает женщина.

По ее словам, муж хотел сразу отвезти ребенка в больницу, но им на помощь подбежали неравнодушные люди, которые предложили помощь.

У мужа был рассечен лоб. Его остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять… В больнице дочка спросила: «Мама, на нас напали бандиты?», — отметила женщина.

По словам потерпевшей, их автомобиль Passat B3 забрали на экспертизу на платную штраф-стоянку. Женщина говорит, что в акции протеста они не участвовали и не сигналили, поскольку технически не могли это сделать — у них сломан сигнал.