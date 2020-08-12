Украинцев жестко задержали в Беларуси во время протестов — стало известно об их состоянии

Протести в Беларуси. Фото: РБК-Украина

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Протесты в Беларуси вспыхнули по всей стране после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Во время акций пострадали и граждане Украины.

О состоянии украинцев, которые пострадали во время акций в Беларуси, рассказали в Министерстве иностранных дел на запрос «Суспільного».

Сообщается, что по информации посольства Украины в Беларуси на сегодня известно о факте избиения украинцев во время акции протеста. Фотокорреспондента агентства Associated Press избили во время исполнения профессиональных обязанностей.

Его доставили в больницу с незначительными травмами. Мужчина получил необходимую помощь и сразу же выписался из больницы. В посольство он не обращался.

Также посольство проинформировано о задержании в белорусском городе Витебск девяти граждан Украины. Причиной задержания послужили «административные правонарушения». Уже на следующий день украинцев освободили из-под стражи.

Информация о других инцидентах с участием украинских граждан пока отсутствует. Отмечается, что посольство следит за ситуацией и будет информировать дополнительно в случае появления новых данных.

Напомним, что в Минске и еще более десяти городах Беларуси третью ночь продолжались массовые акции протеста в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов.