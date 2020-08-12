Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Протести в Беларуси. Фото: РБК-Украина

Украинцев жестко задержали в Беларуси во время протестов — стало известно об их состоянии

12 авг 2020, 12:32
999

Протесты в Беларуси вспыхнули по всей стране после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Во время акций пострадали и граждане Украины.

О состоянии украинцев, которые пострадали во время акций в Беларуси, рассказали в Министерстве иностранных дел на запрос «Суспільного».

Сообщается, что по информации посольства Украины в Беларуси на сегодня известно о факте избиения украинцев во время акции протеста. Фотокорреспондента агентства Associated Press избили во время исполнения профессиональных обязанностей.

Его доставили в больницу с незначительными травмами. Мужчина получил необходимую помощь и сразу же выписался из больницы. В посольство он не обращался.

Также посольство проинформировано о задержании в белорусском городе Витебск девяти граждан Украины. Причиной задержания послужили «административные правонарушения». Уже на следующий день украинцев освободили из-под стражи.


Информация о других инцидентах с участием украинских граждан пока отсутствует. Отмечается, что посольство следит за ситуацией и будет информировать дополнительно в случае появления новых данных.

Напомним, что в Минске и еще более десяти городах Беларуси третью ночь продолжались массовые акции протеста в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров