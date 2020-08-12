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Ракурс
Как прошла третья ночь протестов в Беларуси — шокирующие видео нападений ОМОНа

Как прошла третья ночь протестов в Беларуси — шокирующие видео нападений ОМОНа

12 авг 2020, 08:40
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Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой, однако ОМОН, милиция и внутренние войска страны жестко подавляли любые попытки людей собраться. В ночь на 12 августа в ряде городов соседней страны группы силовиков патрулировали спальные кварталы и били всех, кто попадался на их пути.

Также сила применялась к автомобилям, которые сигналили, пытаясь отвлечь силовиков от избиения людей. Недовольных результатами выборов в Беларуси «успокаивали» водометами, слезоточивым газом и светошумовыми гранаты.

Многих минувшей ночью массово «паковали» в автозаки и увозили в участки. Очевидцы сообщают, что ОМОН отлавливал даже случайных прохожих, которые шли из магазина, сидели на скамейке возле своего дома или выгуливали собаку.

Также был осуществлен ряд нападений на журналистов. Силовики отбирали и разбивали камеры, срывали журналистские удостоверения, задерживали и били представителей СМИ.

Официальная статистика Минздрава Беларуси свидетельствует о свыше 200 пострадавших, которые сейчас находятся в больницах. Минздрав утверждает, что пострадавшие получили травмы легкой степени. Нескольким пациентам провели операции, их состояние стабильное. Еще свыше 5 тыс. человек — задержаны.


Напомним, голосование на президентских выборах в Беларуси состоялось в воскресенье, 9 августа. После их завершения и появления сообщений о победе действующего президента Александра Лукашенко в Минске и других городах начались масштабные акции протеста, участники которых считают, что выборы были сфальсифицированы. Силовики жестко разгоняют демонстрантов. Белорусская оппозиция заявила о намерении создать «Комитет национального спасения».

Источник: Ракурс


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