Выборы на Донбассе невозможно провести — ЦИК

https://racurs.ua/n142355-vybory-na-donbasse-nevozmojno-provesti-cik.html

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Выборы на Донбассе не состоятся — постановление о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донбасса 11 августа приняла Центральная избирательная комиссия.

Выборы могут состояться только в случае изменения ситуации с безопасностью в регионе, часть из которого контролируют оккупационно-российские войска. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

8 августа ЦИК принял постановление № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года», — указано в сообщении.

В документе говорится об отказе в проведении местных выборов в территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Также ЦИК принял к сведению, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганщины невозможно организовать работу пяти избирательных участков.

Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в ЦИК поступят новые выводы Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций о возможности проведения первых местных выборов в 18 общинах или в части из них, то выборы там могут состояться 25 октября, — акцентировал глава ЦИК.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выборы на оккупированных территориях возможно провести только по украинскому законодательству. Однако очередные местные выборы, которые состоятся 25 октября, не предусматривают участия в них части Донецкой и Луганской областей.