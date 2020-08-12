Вибори на Донбасі неможливо провести — ЦВК

https://racurs.ua/ua/n142355-vybory-na-donbasi-nemojlyvo-provesty-cvk.html

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Вибори на Донбасі не відбудуться — постанову про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня на окремих територіях Донбасу 11 серпня ухвалила Центральна виборча комісія.

Вибори можуть відбутися лише у випадку зміни безпекової ситуації в регіоні, частину з якого контролюють окупаційно-російські війська. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

8 серпня ЦВК прийняла постанову № 161 «Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», — вказано у повідомленні.

У документі йдеться про відмову у проведенні місцевих виборів у територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області. Також ЦВК взяла до відома, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганщини неможливо організувати роботу п’яти виборчих дільниць.

Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до ЦВК надійдуть нові висновки Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій щодо можливості проведення перших місцевих виборів у 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися 25 жовтня, — акцентував очільник ЦВК.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вибори на окупованих територіях можливо провести лише за українським законодавством. Однак, чергові місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не передбачають участі в них частини Донеччини та Луганщини.