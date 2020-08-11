«Шахтар» розбив «Базель» і зіграє у півфіналі Ліги Європи, фото — ФК Шахтар

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Ракурс

Донецький «Шахтар» переміг швейцарський «Базель» у чвертьфінальному матчі Ліги Європи.

Українська команда забила чотири м’ячі у ворота суперника — по два в кожному таймі. Суперник відзначився на останніх хвилинах — 4:1.

Вже на 2 хвилині після подачі Марлоса Мораєс головою спрямував м’яча у ворота — 1:0. Через 20 хвилин Тайсон відібрав м’яча, віддав Мораєсу, той перевів м’яча на Марлоса. Відбувся простріл і м’яч від ноги Тайсона влетів у ворота — 2:0.

В кінцівці тайму Маркос Антоніо влучив у хрестовину воріт «Базеля».

Розгромним рахунок став на 74 хвилині — Алан Патрік реалізував пенальті за фол проти Тайсона.

Четвертий гол «гірників» забив Додо.

У півфіналі команда Луіша Каштру зіграє 17 серпня з італійським «Інтером», який вибив з розіграшу німецький «Байер». В іншому півфіналі «Манчестер Юнайтед» протистоятиме «Севільї».

У Німеччині відбудуться сім матчів, які визначать переможця Ліги Європи. Вони відбудуться з 10 по 21 серпня. «Фінал восьми» Ліги Європи 2019−2020 років складатиметься з одного матчу на кожній стадії.

Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги Європи пройдуть у Кельні, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.