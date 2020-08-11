«Шахтер» разбил «Базель» и сыграет в полуфинале Лиги Европы

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» победил швейцарский «Базель» в четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Украинская команда забила четыре мяча в ворота соперника — по два в каждом тайме. Соперник отличился на последних минутах — 4:1.

Уже на 2 минуте после подачи Марлоса Мораес головой отправил мяч в ворота — 1:0. Через 20 минут Тайсон отобрал мяч, отдал Мораесу, тот перевел на Марлоса. Состоялся прострел и мяч от ноги Тайсона влетел в ворота — 2:0. В концовке тайма Маркос Антонио попал в крестовину ворот «Базеля».

Разгромным счет стал на 74 минуте — Алан Патрик реализовал пенальти за фол против Тайсона. Четвертый гол «горняков» забил Додо.

В полуфинале команда Луиша Каштру сыграет 17 августа с итальянским «Интером», который выбил из розыгрыша немецкий «Байер». В другом полуфинале «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Севилье».

В Германии состоятся семь матчей, которые определят победителя Лиги Европы. Они пройдут с 10 по 21 августа. «Финал восьми» Лиги Европы 2019−2020 годов состоит из одного матча на каждой стадии.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.