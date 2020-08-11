В России заявили о якобы создании вакцины от COVID-19, фото: kremlin.ru

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В США раскритиковали заявление российских властей о поспешном создании вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Помощник президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй в эфире телеканала Fox News заявила, что Соединенные Штаты в разработке вакцин придерживаются «гораздо более суровых» стандартов, определенных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В России, как я поняла из российского заявления, дела идут совсем не так, — отметила Конуэй.

По ее словам, в США сейчас есть шесть потенциальных вакцин от COVID-19, которые находятся на третьей стадии разработки.

А они, судя по всему, даже не дошли до этого, — подчеркнула Конуэй.

Конуэй отметила, что, вероятно, в ближайшие несколько месяцев в США появятся «сотни миллионов доз» вакцины.

Watch the latest video at foxnews.com Президент РФ Владимир Путин сегодня, 11 августа, во время совещания с членами российского правительства, заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. По словам Путина, одна из его дочерей уже сделал прививку этой вакциной, после чего в нее наблюдалось снижение повышенной температуры тела.

Недавно Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая российских участников рынка клинических исследований, направила письмо в Минздрав РФ с призывом отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний, сообщает агентство «РБК».

В ассоциации подчеркивали, что попытки как можно скорее завершить разработку вакцины являются пережитком «героической парадигмы», в которой роль «героев» отводится простым россиянам, здоровье которых будут подвергать ненужному риску, вводя поспешно созданную вакцину.

Напомним, в ВОЗ недавно рассказали, какой может быть стоимость глобальной вакцинации от коронавируса.