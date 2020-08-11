Верховная Рада соберется на два заседания в августе, фото: пресс-служба Верховной Рады

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Верховная Рада во второй половине августа соберется на два заседания.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, даты этих заседаний уже утверждены.

24 августа Верховный Совет соберется на торжественное заседание по случаю Дня Независимости.

На следующий день, 25 августа, состоится внеочередная сессия Верховной Рады.

Четвертая очередная сессия Верховной Рады IX созыва должна начаться 1 сентября.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады, как ожидается, рассмотрят законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн. Сейчас минимальная зарплата составляет 4 тыс. 723 грн в месяц. Последнее ее повышение было 1 января этого года.