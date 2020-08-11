Павел Вовк, фото: my.ua

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск руководителя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и еще ряд лиц.

Их подозревают в причастности к организации, которая «имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме Вовка, также объявлены в розыск еще четыре судьи ОАСК:

Владимир Келеберда;

Игор Качура;

Игор Погрибниченко;

Алексей Огурцов.

Также в розыске два члена Высшей квалификационной комиссии судей:

Сергей Остапец;

Николай Сирош.

НАБУ по этому делу 17 июля провело обыск в помещениях ОАСК и Государственной судебной администрации. Тогда в бюро сообщали, что вызвали на допрос 10 подозреваемых. В ОАСК заявляли, что не могут передать повестку на допрос восьми судьям, поскольку они в отпусках.

Сегодня, 11 августа, руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пяти судьям.

Напомним, в начале августа в НАБУ сообщили, что Печерский райсуд принял решение, которое фактически обязывает генпрокурора передать дело о создании «преступной организации для захвата власти» другому правоохранительному органу.