В Украине 12 августа осадки ожидаются лишь на юге и востоке, фото: Emmanuelkwizera

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Погода в Украине 12 августа в целом будет несколько прохладнее, чем в прошедшие сутки.

Осадки ожидаются лишь в части южных и восточных регионов, а также в Днепропетровской области. В остальных регионах синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 13−16°, на юге и в центре — 17−20°. Днем на юге ожидается 28−30°, на остальной территории — 24−27°.

Погода в Киеве 12 августа ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 14−16 °, днем — до 21−23°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода во Львове в течение суток также будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 25−27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха составит 18−20° ночью и 28−30° днем. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков ночью и с дождем днем. Термометры ночью покажут 15−17°, днем — до 24−26 °. Ветер северный, 3−5 м/с.

Погода в Харькове 12 августа ожидается без осадков ночью и с дождем днем. Метеорологи прогнозируют температуру воздуха 14−16° ночью и 25−27° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается без осадков. Ночью температура составит 13−15°, днем — воздух прогреется до 29−31°. Ветер северо-восточный, 3−5 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 августа будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики ожидают, что август в этом году будет с умеренными осадками.