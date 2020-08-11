В Україні 12 серпня опади очікуються лише на півдні та сході, фото: Emmanuelkwizera

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Погода в Україні 12 серпня загалом буде дещо прохолоднішою, ніж минулої доби.

Опади очікуються лише в частині південних та східних регіонів, а також на Дніпропетровщині. У решті регіонів синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 13−16°, на півдні та в центрі — 17−20°. Вдень на півдні очікується 28−30°, на решті території — 24−27°.

Погода в Києві 12 серпня очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 14−16°, вдень — до 21−23°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Львові протягом доби також буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 25−27°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів вночі та з дощем удень. Температура повітря становитиме 18−20° вночі та 28−30° вдень. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів вночі та з дощем вдень. Термометри вночі покажуть 15−17°, вдень — до 24−26°. Вітер північний, 3−5 м/с.

Погода в Харкові 12 серпня очікується без опадів вночі та з дощем вдень. Метеорологи прогнозують температуру повітря 14−16° вночі та 25−27° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті очікується без опадів. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — повітря прогріється до 29−31°. Вітер північно-східний, 3−5 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 12 серпня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що серпень у цьому році буде з помірними опадами.