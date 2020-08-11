Павло Вовк, фото: my.ua

https://racurs.ua/ua/n142350-golovu-oask-vovka-ogolosheno-v-rozshuk.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук очільника Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка та ще низку осіб.

Їх підозрюють у причетності до організації, яка «мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі». Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Окрім Вовка, також оголошено в розшук ще чотирьох суддів ОАСК:

Володимира Келеберду;

Ігоря Качура;

Ігоря Погрібніченка;

Олексія Огурцова.

Також у розшуку двоє членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів:

Сергій Остапець;

Микола Сірош.

НАБУ у цій справі 17 липня провело обшук у приміщеннях ОАСК та Державної судової адміністрації. Тоді в бюро повідомляли, що викликали на допит 10 підозрюваних. В ОАСК заявляли, що не можуть передати повістки на допит восьми суддям, оскільки вони у відпустках.

Сьогодні, 11 серпня, керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям.

Нагадаємо, на початку серпня у НАБУ повідомили, що Печерський райсуд ухвалив рішення, яке фактично зобов’язує генпрокурора передати справу щодо створення «злочинної організації для захоплення влади» до іншого правоохоронного органу.