Верховна Рада збереться на два засідання у серпні, фото: прес-служба Верховної Ради

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Верховна Рада у другій половині серпня збереться на два засідання.

Народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За його словами, дати цих засідань вже затверджені.

24 серпня Верховна Рада збереться на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності.

Наступного дня, 25 серпня, відбудеться позачергова сесія Верховної Ради.

Четверта чергова сесія Верховної Ради IX скликання має розпочатися 1 вересня.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради, як очікується, розглянутьзаконопроект, котрий передбачає підвищення з 1 вересня мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн. Наразі мінімальна зарплата становить 4 тис. 723 грн на місяць. Останнє її підвищення було 1 січня цього року.