Заяву Путіна про створення вакцини від коронавірусу розкритикували в Білому домі

У Росії заявили про нібито створення вакцини від COVID-19, фото: kremlin.ru

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У США розкритикували заяву російської влади про поспішне створення вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Помічник президента США Дональда Трампа Келліан Конуей в ефірі телеканалу Fox News заявила, що Сполучені Штати у розробці вакцин дотримуються «набагато суворіших» стандартів, визначених Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

У Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так, — зазначила Конуей.

За її словами, у США наразі є шість потенційних вакцин від COVID-19, які перебувають на третій стадії розробки.

А вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього, — наголосила Конуей.

Конуей зазначила, що, ймовірно, у найближчі кілька місяців у США з’являться «сотні мільйонів доз» вакцини.

Watch the latest video at foxnews.com Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 11 серпня, під час наради з членами російського уряду, заявив, що в Росії зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19. За словами Путіна, одна з його дочок вже зробила щеплення цією вакциною, після чого в неї спостерігалося зниження підвищеної температури тіла.

Нещодавно Асоціація організацій з клінічних досліджень (АОКІ), котра об'єднує російських учасників ринку клінічних досліджень, направила листа до МОЗ РФ із закликом відкласти реєстрацію російської вакцини від коронавірусу до успішного завершення третьої фази її клінічних випробувань, повідомляє агентство «РБК».

В асоціації наголошували, що намагання якомога швидше завершити розробку вакцини є пережитком «героїчної парадигми», в якій роль «героїв» відводиться простим росіянам, здоров’я котрих піддаватимуть непотрібному ризику, вводячи поспішно створену вакцину.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно розповіли, якою може бути вартість глобальної вакцинації від коронавірусу.