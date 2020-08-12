Як минула третя ніч протестів у Білорусі — шокуючі відео нападів ОМОН

https://racurs.ua/ua/n142356-yak-mynula-tretya-nich-protestiv-u-bilorusi-shokuuchi-video-napadiv-omon.html

Ракурс

Протести у Білорусі спалахнули з новою силою, однак ОМОН, міліція та внутрішні війська країни жорстко придушували будь-які спроби людей зібратися. У ніч на 12 серпня у низці міст сусідньої країни групи силовиків патрулювали спальні квартали та били усіх, хто траплявся на їхньому шляху.

Також сила застосовувалася до автомобілів, які сигналили, намагаючись відволікти силовиків від побиття людей. Невдоволених результатами виборів у Білорусі втихомирюють водометами, сльозогінним газом та світлошумовими гранати.

Багатьох людей минулої ночі масово пакували в автозаки і відвозили до відділків. Очевидці повідомляють, що ОМОН відловлював навіть випадкових перехожих, які йшли з магазину, сиділи на лавці біля свого дому або вигулювали собаку.

Також було здійснено низку нападів на журналістів. Силовики відбирали та трощили камери, зривали журналістські посвідчення, затримували і били представників медіа.

Офіційна статистика МОЗ Білорусі свідчить про понад 200 потерпілих, які нині перебувають у лікарнях. МОЗ переконує, що потерпілі отримали травми легкого ступеня тяжкості. Кільком пацієнтам провели операції, їхній стан стабілізували. Ще понад 5 тис. осіб — затримано.

Нагадаємо, голосування на президентських виборах у Білорусі відбулося у неділю, 9 серпня. Після їх завершення та появи повідомлень про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка у Мінську та інших містах почалися масштабні акції протесту, учасники яких вважають, що вибори були сфальсифіковані. Силовики жорстко розганяють демонстрантів. Білоруська опозиція заявила про намір створити «Комітет національного порятунку».