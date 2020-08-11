Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня, фото: TUT.by

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Євросоюз не вважає президентські вибори в Білорусі ні вільними, ні справедливими. Водночас у ЄС вважають, що народ Білорусі під час виборчої кампанії «виявив прагнення до демократичних змін».

Вивчається питання щодо запровадження санкцій стосовно осіб, причетних до фальсифікацій виборів та насильства до учасників акцій протесту. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій на сайті Європейської ради.

У заяві наголошується, що ЄС уважно слідкує за ситуацією із виборами в Білорусі.

Зазначається, що влада Білорусі застосувала «непропорційне та неприйнятне насильство», яке призвело щонайменше до однієї смерті та багатьох випадків травмувань. Також у заяві згадують масові затримання в Білорусі після виборів та посилення обмежень щодо ЗМІ.

У заяві білоруську владу закликають «негайно та беззастережно звільнити всіх затриманих», а також «розпочати справжній та всеохоплюючий діалог з ширшою частиною суспільства, щоб уникнути подальшого насильства».

Також у заяві зазначається, що з 2015 року, після звільнення політичних в’язнів, відносини між ЄС та Білоруссю покращилися.

Але без прогресу в галузі прав людини та верховенства права відносини між ЄС та Білоруссю можуть лише погіршитися, — наголошується в заяві. — Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії білоруської влади щодо подолання ситуації, що склалася, та проводити глибоку переоцінку відносин ЄС з Білоруссю.



Основний день голосування на президентських виборах у Білорусі був у неділю, 9 серпня. Після їх завершення та появи повідомлень про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка у столиці країни Мінську та інших регіонів розпочалися масштабні акції протесту, учасники яких вважають, що вибори були сфальсифіковані.

Нагадаємо, білоруська опозиція заявила про намір створити «Комітет національного порятунку».