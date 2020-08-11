Протести у Білорусі. Фото: Перша кримська

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Протести в Білорусі проти результатів президентських виборів тривають. Білоруська опозиція готується створити «Комітет національного порятунку», куди запропонують увійти кандидату в президенти Світлані Тихановській.

Опозиціонери пропонують включати туди всіх зацікавлених людей для того, щоб домогтися визнання перемоги опозиції на виборах. Про це повідомив незареєстрований кандидат у президенти Валерій Цепкало, передає РИА «Новости».

Зазначається, що основна мета комітету — визнання Європейським союзом перемоги Тихановської на виборах президента Білорусі.

Цепкало підкреслив, що опозиція буде об'єднуватися навколо принципів, а не навколо лідера. Члени комітету спілкуються віддалено, оскільки змушені були втекти з країни.

Сам Цепкало зараз перебуває в Польщі. За його словами, він прийняв рішення покинути Білорусь після того, як до нього надійшла інформація про те, що готується його арешт. Також 11 серпня поїхала з Білорусі Світлана Тихановська, наразі вона зараз перебуває в Литві.

Наголосимо, що в Білорусі тривають масові акції протесту й поодинокі пікети. У Мінську чоловік вийшов на рейки метро в знак протесту проти насильства поліції щодо мітингувальників.







Він зупинив потяг на станції метро «Кастрычніцкая» і стояв із плакатом «Припиніть калічити та вбивати людей». Протест тривав п’ять хвилин.

За даними Міністерства охорони здоров’я Білорусі, у результаті акцій протесту в лікарнях перебувають понад 200 осіб. Демонстрантів госпіталізували із забоями та травмами кінцівок. Кілька людей дістали черепно-мозкові травми, а також травми грудної клітини й живота. Велика частина травм легкої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в НАТО й ООН відреагували на протести в Білорусі.