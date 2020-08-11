Протести в Беларуси. Фото: Первая крымская

https://racurs.ua/n142340-komitet-spaseniya-dlya-tihanovskoy-sozdadut-v-belarusi-zachem-on-nujen-foto.html

Ракурс

Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов продолжаются. Белорусская оппозиция готовится создать «Комитет государственного спасения», куда предложат войти кандидату в президенты Светлане Тихановской.

Оппозиционеры предлагают включать туда всех заинтересованных людей для того, чтобы добиться признания победы оппозиции на выборах. Об этом сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, передает РИА «Новости».

Отмечается, что основная цель комитета — признание Европейским союзом победы Тихановской на выборах президента Беларуси.

Цепкало подчеркнул, что оппозиция будет объединяться вокруг принципов, а не вокруг лидера. Члены комитета общаются удаленно, так как вынуждены были бежать из страны.

Сам Цепкало сейчас находится в Польше. По его словам, он принял решение покинуть Беларусь после того, как к нему поступила информация о том, что готовится его арест. Также 11 августа уехала из Беларуси Светлана Тихановская, она сейчас находится в Литве.

Отметим, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста и одиночные пикеты. В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия полиции в отношении митингующих.





Он остановил поезд на станции метро «Кастрычніцкая» и стоял с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей». Протест продлился пять минут.



По данным Минздрава Беларуси, в результате акций протеста в больницах находятся более 200 человек. Демонстрантов госпитализировали с ушибами и травмами конечностей. Несколько человек получили черепно-мозговые травмы, а также травмы грудной клетки и живота. Большая часть травм легкой тяжести.



Напомним, ранее мы сообщали, что в НАТО и ООН отреагировали на протесты в Беларуси.