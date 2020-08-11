«Шахтар» проти «Базеля» — де дивитися чвертьфінал Ліги Європи, фото — ФК Шахтар

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Ракурс

«Шахтар» 11 серпня зіграє в ¼ фіналу Ліги Європи проти «Базеля». Букмекери вірять, що донецький клуб зможе пройти в наступний етап турніру.

Гра стартує о 22.00 в Гельзенкірхені на «Арені Ауф Шальке» за порожніх трибун. Головним арбітром матчу буде британець Майкл Олівер.

Матч у прямій трансляції можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 1». Супроводжувати поєдинок буде програма «Шлях до Кельна», яка розпочнеться о 21.15 і вийде в ефір також після гри.

«Шахтар» на цій арені двічі перемагав місцевий «Шальке» — у розіграші Кубка УЄФА-2004/05 (1:0), а потім в 1/16 фіналу Ліги Європи-2015/16 (3:0).

10 серпня визначився суперник для переможця зустрічі по півфіналу турніру. Ним став «Інтер», який напередодні обіграв «Баєр» 2:1. Міланський клуб вийшов до півфіналу європейського турніру вперше з 2010 року (тоді команда виграла Лігу чемпіонів).

Донеччани потрапили в Лігу Європи після того, як не вийшли з групового турніру Ліги чемпіонів. Українці посіли третє місце в групі С, пропустивши «Манчестер Сіті» і «Аталанту».

В 1/16 фіналу Ліги Європи гірники здолали португальську «Бенфіку» з рахунком 2:1 і 3:3. В ⅛ фіналу Ліги Європи суперником українців був німецький «Вольфсбург».

Перший матч відбувся у березні в Німеччині і закінчився перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:1. Через пандемію коронавірусу матч-відповідь відбувся тільки через п’ять місяців — 5 серпня. Гра проходила в Києві на НСК «Олімпійський» і господарі забили тричі на останніх хвилинах — 3:0.

Завдяки цій перемозі і виходу у чвертьфінал турніру «гірники» піднялися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.

У Німеччині відбудуться сім матчів, які визначать переможця Ліги Європи. Вони відбудуться з 10 по 21 серпня. «Фінал восьми» Ліги Європи 2019−2020 років складатиметься з одного матчу на кожній стадії.

Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги Європи пройдуть у Кельні, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.