«Шахтер» против «Базеля» — где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, фото — ФК Шахтер

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Ракурс

«Шахтер» 11 августа сыграет в ¼ финала Лиги Европы против «Базеля». Букмекеры верят, что донецкий клуб сможет пройти в следующий этап турнира.

Игра стартует в 22.00 в Гельзенкирхене на «Арене Ауф Шальке» при пустых трибунах. Главным арбитром матча будет британец Майкл Оливер.

Матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1». Сопровождать поединок будет программа «Путь в Кельн», которая начнется в 21.15 и выйдет в эфир также после игры.

«Шахтер» на этой арене дважды побеждал местный «Шальке» — в розыгрыше Кубка УЕФА-2004/05 (1:0), а затем в 1/16 финала Лиги Европы-2015/16 (3:0).

10 августа определился соперник для победителя этой пары в полуфинале турнира. Им стал «Интер», который накануне обыграл «Байер» 2:1. Миланский клуб вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года (тогда команда выиграла Лигу чемпионов).

Дончане попали в Лигу Европы после того, как вышли из группового турнира Лиги чемпионов. Украинцы заняли третье место в группе С, пропустив «Манчестер Сити» и «Аталанту».

В 1/16 финала Лиги Европы горняки одолели португальскую «Бенфику» со счетом 2:1 и 3:3. В ⅛ финала Лиги Европы соперником украинцев был немецкий «Вольфсбург».

Первый матч состоялся в Германии в марте и закончился победой «Шахтера» со счетом 2:1. Из-за пандемии коронавируса ответный матч состоялся только через пять месяцев — 5 августа. Игра проходила в Киеве на НСК «Олимпийский» и хозяева забили трижды на последних минутах — 3:0.

Благодаря этой победе и выходу в четвертьфинал турнира «горняки» поднялись на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.

В Германии состоятся семь матчей, которые определят победителя Лиги Европы. Они пройдут с 10 по 21 августа. «Финал восьми» Лиги Европы 2019−2020 годов будет состоять из одного матча на каждой стадии.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.