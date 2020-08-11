Ликвидацию ВСУ снова признал конституционной КСУ. Фото: UA.News

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Конституционный суд вновь признал конституционной ликвидацию Верховного суда Украины (ВСУ), которая была предусмотрена судебной реформой, запущенной в 2016 году Верховной Радой.

Несмотря на решение Конституционного суда от 18 февраля 2020 года, которым ликвидация Верховного суда Украины была признана неконституционной, ВСУ все равно остается функционирующим. В Конституционном суде объяснили это тем, что в предыдущем решении говорилось, что «изменен способ прекращения юридического лица — Верховного суда Украины — из ликвидации на другой». Об этом говорится в ответе Верховного суда, которое опубликовала судья Верховного суда Украины Галина Каныгина.

Это означает, что Верховный суд Украины останется недействующим и в дальнейшем.

С 21 июня 2018 года и до сих пор, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Верховный суд Украины находится в состоянии прекращения, — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, 2 июня 2016 года украинский парламент внес изменения в Конституцию (в части правосудия), а также принял закон «О судоустройстве и статусе судей», который предусматривал формирование нового Верховного суда. В то же время, по замыслу законотворцев, судьи старого ВСУ могли попасть в реформированный ВС путем участия в конкурсе. Часть судей ВСУ 6 октября 2016 года обжаловала ряд положений этого закона в Конституционном суде (в частности п. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 заключительных и переходных положений).

В том же году Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила публичный конкурс в новый Верховный суд. Свои кандидатуры тогда выдвинули 1432 человек. ВККСУ отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационные суды ВС (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном и гражданском).