Михаил Ефремов. Фото: Главред

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Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, был госпитализирован из зала суда с подозрением на инсульт.

Актеру вызвали скорую помощь, а суд приостановили. Отмечается, что российский актер перед началом процесса не мог самостоятельно выйти из машины, ему помогали судебные приставы. Об этом сообщает РБК.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что медики заподозрили у российского актера предынфарктное состояние. Он обвинил журналистов в том, что они сильно давили на актера и это стало причиной инсульта.





Сообщается, что состояние Ефремова ухудшилось еще 9 августа, ему уже вызывали скорую помощь, но актер отказался ехать в больницу. Отмечается, что у российского актера нарушилась речь и появились проблемы с левой ногой.

Напомним, в начале июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов попал в аварию. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний Сергей Захаров, который скончался в больнице от травм.

Экспертиза показала, что Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сам Ефремов отрицает свою вину и заявляет, что ничего не помнит.