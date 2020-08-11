Михайло Єфремов. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n142337-vynuvatcya-smertelnoyi-dtp-iefremova-gospitalizuvaly-z-budivli-sudu-scho-trapylosya-video.html

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Михайло Єфремов, якого звинувачують у смертельній ДТП, був госпіталізований із залу суду з підозрою на інсульт.

Акторові викликали швидку допомогу, а суд тимчасово зупинили. Зазначається, що російський актор перед початком процесу не міг самостійно вийти з машини, йому допомагали судові пристави. Про це повідомляє РБК.

Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що медики запідозрили в російського актора передінфарктний стан. Він звинуватив журналістів у тому, що вони сильно тиснули на актора й це спричинило інсульт.





Повідомляється, що стан Єфремова погіршився ще 9 серпня. Вже тоді йому викликали швидку допомогу, але актор відмовився від госпіталізації. Зазначається, що російському актору стало важко розмовляти та в нього з’явилися проблеми з лівою ногою.

Нагадаємо, на початку червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов потрапив в аварію. Він вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з фургоном Lada. За кермом фургона був 57-річний Сергій Захаров, який помер у лікарні від травм.

Експертиза показала, що Єфремов керував машиною в стані алкогольного й наркотичного сп’яніння. Сам Єфремов заперечує свою провину й заявляє, що нічого не пам’ятає.