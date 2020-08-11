Ліквідацію ВСУ знову визнав конституційною КСУ. Фото: UA.News

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Конституційний суд знову визнав конституційною ліквідацію Верховного суду України (ВСУ), що була передбачена судовою реформою, яку в 2016 році запустила Верховна Рада.

Попри рішення Конституційного суду від 18 лютого 2020 року, яким ліквідація Верховного суду України була визнана неконституційною, ВСУ все одно залишається не функціонуючим. У Конституційному суді пояснили це тим, що у попередньому рішенні йшлося про те, що «змінено спосіб припинення юридичної особи — Верховного суду України — з ліквідації на інший». Про це йдеться у відповіді Верховного суду, яку опублікувала суддя Верховного суду України Галина Канигіна.

Це означає, що Верховний суд України залишиться недіючим і надалі.

Із 21 червня 2018 року і до сьогодні, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Верховний суд України перебуває в стані припинення, — йдеться в документі.

Як повідомлялося раніше, 2 червня 2016 року український парламент вніс зміни до Конституції (у частині правосуддя), а також ухвалив закон «Про судоустрій і статус суддів», який передбачив формування нового Верховного суду. Водночас, за задумом законотворців, судді старого ВСУ мали змогу потрапити до реформованого ВС шляхом участі в конкурсі. Частина суддів ВСУ 6 жовтня 2016 року оскаржила низку положень цього закону в Конституційному суді (зокрема п. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 прикінцевих і перехідних положень).

Того ж року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила публічний конкурс до нового Верховного суду. Свої кандидатури тоді висунули 1432 осіб. ВККСУ відібрала 120 кандидатів на посади суддів до касаційних судів ВС (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному та цивільному).