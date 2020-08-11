ЕС не считает президентские выборы в Беларуси свободными и рассматривает возможность санкций

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа, фото: TUT.by

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Евросоюз не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми. В то же время в ЕС считают, что народ Беларуси во время избирательной кампании продемонстрировал «стремление к демократическим переменам».

Изучается вопрос о введении санкций в отношении лиц, причастных к фальсификациям выборов и насилию к участникам акций протеста. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейского совета.

В заявлении подчеркивается, что ЕС внимательно следит за ситуацией с выборами в Беларуси.

Отмечается, что власти Беларуси применили «непропорциональное и неприемлемое насилие», которое привело как минимум к одной смерти и многим случаям травм. Также в заявлении вспоминают массовые задержания в Беларуси после выборов и усиление ограничений в отношении СМИ.

В заявлении белорусские власти призывают «немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», а также начать «настоящий и всеобъемлющий диалог с более широкой частью общества, чтобы избежать дальнейшего насилия».

Также в заявлении отмечается, что с 2015 года, после освобождения политических заключенных, отношения между ЕС и Беларусью улучшились.

Но без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться, — отмечается в заявлении. — Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по преодолению сложившейся ситуации, и проводить глубокую переоценку отношений ЕС с Беларусью.



Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси был в воскресенье, 9 августа. После их завершения и появления сообщений о победе действующего президента Александра Лукашенко в столице страны Минске и других регионов начались масштабные акции протеста, участники которых считают, что выборы были сфальсифицированы.

Напомним, белорусская оппозиция заявила о намерении создать «Комитет национального спасения».