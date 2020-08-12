Лукашенко запретил продавать пиротехнику в Беларуси, оппозиция собрала 1 млн долл. для пострадавших

Лукашенко запретил продавать пиротехнику в Беларуси, оппозиция собрала 1 млн долл. для репрессированных

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Протесты в Беларуси продолжаются третий день после президентских выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. 12 августа стало известно, что в Беларуси запретили торговать пиротехникой.

Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 г. Его основание — постановление Совета министров № 475 «Об обороте пиротехнических изделий». Запрещена оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями, — говорится в сообщении издания TUT. BY в Телеграм.

В свою очередь, добровольные пожертвования в поддержку участников акций протеста, задержанных силовиками и пострадавших в столкновениях, достигли почти 1 млн долл. Об этом сообщил в Facebook координатор акции Алексей Леончик.

Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях, — написал он.

Также в среду утром в Минске частично восстановился доступ в интернет. Жители столицы Беларуси сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах. Около 6.50 12 августа одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и «Яндекс».

Напомним, после президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются стихийные акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. В стране фактически блокируется Интернет. По официальным данным, один человек погиб.