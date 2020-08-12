Лукашенко заборонив продавати піротехніку в Білорусі, опозиція зібрала 1 млн дол. для потерпілих

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Протести в Білорусі тривають третій день після президентських виборів 9 серпня, перемогу на яких, за даними ЦВК, здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. 12 серпня стало відомо, що в Білорусі заборонили торгувати піротехнікою.

Заборона набула чинності з 12 серпня 2020 року. Її підстава — постанова Ради міністрів № 475 «Про обіг піротехнічних виробів». Заборонено оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами, — йдеться в повідомленні видання TUT. BY в Телеграм.

Водночас добровільні пожертвування на підтримку учасників акцій протесту, затриманих силовиками і потерпілих під час зіткнень, сягнули майже 1 млн дол. Про це повідомив у Facebook координатор акції Олексій Леончик.

Мільйон на поранених, на заарештованих, на покалічених. Завтра ми викладемо протокол, як звертатися за допомогою тим, хто постраждав у зіткненнях, — написав він.

Також в середу вранці в Мінську частково відновився доступ в інтернет. Мешканці столиці Білорусі повідомляють про відновлення роботи соцмереж, месенджерів та інших ресурсів. Близько 6.50 12 серпня одночасно запрацювало більшість популярних сервісів — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Почали також відкриватися пошукові системи Google і «Яндекс».

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня в Білорусі не припиняються стихійні акції протесту і сутички з силовиками. За перші дві доби затримано близько 5 тис. осіб. У країні фактично блокується Інтернет. За офіційними даними, один протестувальник загинув.