Статистика коронавірусу в Україні знову погіршилася — нові дані про інфікування

https://racurs.ua/ua/n142358-statystyka-koronavirusu-v-ukrayini-znovu-pogirshylasya-novi-dani-pro-infikuvannya.html

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Коронавірусне захворювання в Україні за добу підтвердили у 1 тис. 433 осіб. 752 пацієнти одужали, а 19 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

В країні зафіксували з початку епідемії 84 тис. 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 тис. 970 летальних. Наразі продовжують лікуватися 36 тис. 892 людей. Вже понад 10 днів поспіль кількість нових хворих в Україні становить не менше 1 тис. осіб.

За добу найбільше нових випадків виявили у Львівській (166), Харківській (139) Івано-Франківській (128), Чернівецькій (113) областях та у Києві (182).

Україна вийшла на 32 місце в світі за кількістю заражень. За цим показником ми обігнали Швецію і вийшли на 32 місце.

11 серпня спалах коронавірусу зафіксували у виправній колонії у Волинській області та в Одеській філармонії. Виявили чотири випадки серед працівників колонії за останні 2 дні, а шестеро співробітників філармонії заразилися коронавірусом, установу тимчасово закрили.

Спалах коронавірусу зафіксували в пансіонаті для літніх людей на Тернопільщині.

У США визнали, що карантин в цій країні був недостатньо жорстким. Президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що американська економіка потребує більш жорсткого карантину, якщо США хочуть перемогти пандемію.