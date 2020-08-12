З гранатометів по перемир’ю на Донбасі вдарили терористи — війна на Донбасі

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Війна на Донбасі не припиняється попри оголошений режим тиші. Два ворожих обстріли на Донбасі зафіксували захисники України за минулу добу, 11 серпня. Терористи збройних формувань Росії порушили режим припинення вогню на підступах до Мар’їнки та біля Широкиного.

Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами… Неприцільні постріли ворога з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного, — зазначили у прес-службі штабу ООС у Фейсбук.

У ЗСУ зауважили, що, зважаючи на провокативність цих обстрілів ворога, українські бійці вирішили не відкривати вогонь у відповідь.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає, — додали у штабі.

Разом із тим, там розповіли, що 12 серпня окупанти випустили кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї біля Мар’їнки.

27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій, а також не відкривають вогонь у відповідь.