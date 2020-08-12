Из гранатометов по перемирию на Донбассе ударили террористы — война на Донбассе

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Ракурс

Война на Донбассе не прекращается, несмотря на объявленный режим тишины. Два вражеских обстрела на Донбассе зафиксировали защитники Украины за прошедшие сутки, 11 августа. Террористы вооруженных формирований России нарушили режим прекращения огня на подступах к Марьинке и у Широкино.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами… Неприцельные выстрелы врага из подствольного гранатомета раздавались близ Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил возле Широкино, — отметили в пресс-службе штаба ООС в Фейсбук.

В ВСУ сообщили, что, учитывая провокационность этих обстрелов, украинские бойцы решили не открывать ответный огонь.

Боевых потерь и раненых среди личного состава Объединенных сил нет, — добавили в штабе.

Вместе с тем, там рассказали, что 12 августа оккупанты выпустили несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия у Марьинки.

27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий, а также не открывают ответный огонь.