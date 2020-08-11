Спалах коронавірусу зафіксували в пансіонаті для літніх людей на Тернопільщині

Спалах коронавірусу. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n142342-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-v-pansionati-dlya-litnih-ludey-na-ternopilschyni.html

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Коронавірус в Україні продовжує спалахувати в замкнутих закладах. На Тернопільщині зафіксували розповсюдження хвороби в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті.

Тепер заклад піде на двотижневу ізоляцію. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської обласної державної адміністрації.

За словами голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, разом із літніми людьми в пансіонаті перебуватимуть і 25 працівників закладу. Усі з них пройдуть тестування методом ПЛР.

Наразі стан більшості хворих задовільний. Один підопічний перебуває у важкому стані, проте його стан не викликаний захворюванням на коронавірус. Пацієнт госпіталізований до лікарні.

Пансіонат для літніх людей забезпечений харчовими продуктами й лікарськими препаратами в достатній кількості. Також здорових та хворих підопічних розмежували. До закладу доставлять додаткові захисні костюми та маски.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу стався в приватному пансіонаті на Київщині. З 23 осіб, які жили і працювали в закладі, хворобу виявили у вісьмох осіб.